Napoli, scelta la terza amichevole A Dimaro test contro il Feralpisalò

Sempre più definito il programma di lavoro del Napoli di Carlo Ancelotti nel prossimo ritiro di Dimaro che comincerà il 6 luglio per poi concludersi il 26 luglio prossimi. Questo il comunicato del club azzurro che stamattina ha ufficializzato anche la terza amichevole che si giocherà in Trentino.



«Il Napoli giocherà in amichevole contro il Feralpisalò (squadra che milita in Serie C) il 19 luglio a Dimaro Folgarida» si legge dall'annuncio sul sito ufficiale. «Si completa così il quadro delle 3 amichevoli che gli azzurri sosterranno nel ritiro della Val di Sole. Il primo test si disputerà contro il Benevento sabato 13 luglio (ore 17.30), il secondo si giocherà venerdì 19 luglio contro il Feralpisalò (ore 17.30) e il terzo contro la Cremonese mercoledì 24 luglio sempre alle 17.30».



Le due novità assolute di questa estate riguardano il campo dedicato alle sfide amichevoli in programma in Trentino che sarà quello di Carciato e non più quello di Trento, così come il viaggio oltreoceano del club azzurro dopo il ritiro per le due amichevoli in terra americana contro il Barcellona (7 e 10 agosto). Il quadro delle amichevoli si completa in Europa con le sfide ai campioni d'europa del Liverpool in Scozia e al Marsiglia in Francia.

