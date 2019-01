Schelotto benedice Almendra: «Sarà un big ai Mondiali 2022»

di Antonio Moschella

«Almendra è da grande squadra. Il suo potenziale è enorme e il San Paolo lo motiva». Pochi conoscono l'ambiente del Boca Juniors come Guillermo Barrios Schelotto, l'ex calciatore e tecnico della squadra di Buenos Aires, finalista della Libertadores e da qualche giorno allenatore dei Los Angeles Galaxy. Lo fece debuttare nell'aprile 2018 contro l'Independiente facendolo entrare al posto di un certo Carlos Tevez (con cui Almendra condivide il procuratore).



Un debutto non da tutti.

«Almendra è giovane ma mentalmente già maturo. Sapevo che non avrebbe tremato entrando al posto di Tevez. E così è stato. Ha 18 anni ma gioca come se ne avesse 25. È pronto per i grandi palcoscenici».



Anche per il salto in Europa?

«Assolutamente. Fin da quando giocava nelle giovanili si vedeva che aveva la stoffa per esplodere. Dal 2016 si è allenato con la prima squadra, fino al debutto ufficiale. Mi è sembrato esperto fin da subito. Un aspetto che mi ha colpito».



In che ruolo si esprime meglio?

«Da interno di centrocampo. Ha corsa ma soprattutto tecnica. Non a caso si ispira a Paul Pogba».



