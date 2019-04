Olanda: Schouten piace a Giuntoli, ​sarà asta con Fiorentina e Udinese

In Olanda sono certi: Jerdy Schouten è pronto a diventare la prossima stella del calcio orange. Classe 1997, centrocampista tuttofare e con ampi margini di crescita, Schouten è il prototipo del calciatore moderno, con gamba e tecnica pronte da far esplodere al servizio della squadra. Il prezzo non è ancora elevato e, come riportato da Voetbal International, sono tanti i club italiani che starebbero pensando di strapparlo all'Eredivisie già in estate.



Udinese e Fiorentina su di lui, ma anche il Napoli di Cristiano Giuntoli che l'avrebbe seguito tanto negli ultimi mesi. Schouten si è ritagliato intanto uno spazio importante all'Excelsior quest'anno, impegnato nella lotta per nonretrocedere insieme con i compagni. L'offerta azzurra potrebbe avvicinarsi ai 2-3 milioni di euro che per il momento sono la sua valutazione. La sensazione è che a fine anno il calciatore potrà cambiare maglia, ma i grandi club olandesi spingono per trattenerlo in patria ancora, nella speranza di poterlo strappare alla Serie A.

