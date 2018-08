Napoli, sciopero del tifo contro ADL: curve in silenzio nei primi 45 minuti

I tifosi del Napoli hanno attuato uno sciopero del tifo per tutto il primo tempo di Napoli-Milan. Nessun coro si è levato dalle curve che avevano anche gli striscioni identificativi dei gruppi organizzati che sono sempre esposti, coperti. Lo sciopero del tifo è finito con la ripresa della partita nel secondo tempo: il primo coro è stato di insulti contro il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, svelando con dei lunghi «vaffa» il motivo dello sciopero del tifo. «Napoli siamo noi» è stato poi il coro intonato da entrambe le curve.



Nel corso dell'estate De Laurentiis è stato pesantemente contestato anche con striscioni apparsi in diverse zone della città, sia per il mercato estivo che per l'acquisizione del Bari. Il patron non ha dato peso alle contestazioni, affermando che i tifosi delle curve non rappresentano i 40 milioni di tifosi del Napoli nel mondo. Un ulteriore segno di rottura tra la tifoseria e i vertici del club è stata l'iniziativa della Curva B che ha invitato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a sedere tra gli ultras, dopo la decisione del primo cittadino di non andare più in tribuna d'onore per le tensioni tra il club e l'amministrazione comunale.

