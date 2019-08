Napoli sciupone, che rammarico Il Barcellona vince 2-1 nel finale

di Gennaro Arpaia

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Il primo capitolo di Barcellona-Napoli se lo aggiudicano i catalani, lo fanno con un 2-1 combattuto in una partita che ha lasciato spazio alla libertà ed agli esperimenti ma non ha dimenticato l’agonismo. Nella splendida cornice dell’Hard Rock Stadium di Miami, le due squadre partono subito fortissimo: con l’assenza di Messi, tutti i riflettori del Barça vanno sulla nuova coppia Griezmann-Suarez. L’uruguagio si nasconde spesso, il francese sbaglia qualcosa di troppo davanti alla porta dimostrando di non essere ancora quello che tutti ricordano con la maglia dell’Atletico Madrid.



Tatticismi ce ne sono pochi, Ancelotti però prova a studiare il suo Napoli contro una pressione più o meno continuata come quella del Barcellona: la coppia di centrali la formano Elmas e Zielinski con il polacco che sarà tra i migliori di tutto il match alla fine. Insigne e Callejon giocano sugli esterni, ma per Milik non c’è spazio dal primo minuto: è Mertens la punta titolare a Miami con alle spalle il rientrante Fabián nel ruolo inedito del rifinitore. Catalani subito pericolosi dai calci piazzati, Meret sempre attento, Napoli che si fa vedere con Fabián ed Insigne dalle parti della porta avversaria.

I gol che sbloccano il risultato arrivano tutti nell’ultima parte del primo tempo. È il Barcellona a colpire per primo con la rete di Busquets - gran destro preciso dal limite con difesa azzurra colpevole -, poi Callejon rimette le cose a posto: splendida la solita apertura di Insigne per lo spagnolo che salta con un po’ di fortuna il diretto avversario e tira verso la porta beneficiando della fortunata deviazione di Umtiti. È 1-1 con gli azzurri che hanno fin lì meritato ampiamente il pareggio. La squadra di Ancelotti parte con fiato e coraggio, guarda in faccia al Barcellona e ringrazia la difesa per aver salvato qualche occasione di troppo. Ottime le trame offensive del Napoli: Elmas e Zielinski sembrano giocare insieme da anni, peccato che a Mertens non arrivi mai l’occasione giusta.Cambia molto nella ripresa, Ancelotti lancia in campo Verdi, Ghoulam, Gaetano e Luperto, ma le squadre sono subito lunghissime. Anche Valverde fa rifiatare i suoi e cambia progressivamente la pelle ad un Barcellona che dalla panchina pesca tutto il talento che ha: Rafinha si rende subito pericolosissimo ma Meret salva la porta, poi è Dembele a seminare il panico nell’area napoletana. L’esterno offensivo blaugrana resta un rebus irrisolto per gli azzurri, colpisce il palo al minuto 68 e spaventa in almeno altre due occasioni la retroguardia, provocando anche l’ammonizione di Hysaj.Il Napoli, però, le sue occasioni le ha. Insigne prova il pallonetto magico che gli riesce male, poi per tre volte Milik - che sostituiva Mertens - ha dalla sua il potenziale gol del vantaggio: prima spara a lato col sinistro, poi si fa parare il tiro angolato da Neto, quindi spara alto di testa da pochi passi. Come nella più infauste delle tradizioni, il gol sbagliato porta al capovolgimento di fronte ed al gol di Rakitic che sfrutta la confusione napoletana e fa male agli azzurri per il 2-1 definitivo. Nel finale e quasi monologo per i catalani che rischiano anche il gol, ma il tris sarebbe stato punizione troppo severa per Manolas e compagni. La squadra di Ancelotti si è comportata bene per larghi tratti di match ma registra la prima sconfitta di questa lunga estate di amichevoli internazionali. Domani, al risveglio, il volo verso Detroit: tra 72 ore nel Michigan la rivincita più attesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA