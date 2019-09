Napoli, scocca l'ora del riscatto: col Brescia vietato sbagliare

di Roberto Ventre

La partita del riscatto per il Napoli. Contro il Brescia non esistono mezze misure: gli azzurri sono obbligati a vincere per cancellare subito il brutto ko contro il Cagliari e per non perdere ulteriore terreno da Inter e Juve, rispettivamente già a più nove e più sette. La sfida in programma oggi al San Paolo alle 12.30, diventata già delicatissima visto proprio il distacco accumulato in avvio di stagione rispetto alle altre due favorite per lo scudetto. Partita contro la neopromossa allenata da Corini che presenta molte insidie, a cominciare dalla presenza del tandem di attacco Balotelli-Donnarumma e quella di Tonali a centrocampo: una squadra capace nel turno infrasettimanale di mettere in grande difficoltà la Juventus.





