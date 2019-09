Milik è tornato. Sì, per il momento solo in panchina nella notte magica con il Liverpool. Ma il polacco dai muscoli fragili prepara il suo esordio stagionale: l'unico dubbio da svelare, sottile come carta velina, è se a Lecce giocherà titolare, oppure entrerà solo nel secondo tempo. Ma in ogni caso, la via crucis dell'attaccante è all'ultima stazione: anche ieri mattina si è allenato a Castel Volturno, visto che non è sceso in campo mercoledì sera. E come ormai sta facendo da diversi giorni, ha svolto per intero la seduta di allenamento con il resto della squadra.Il dolore all'adduttore è sparito o in ogni caso non gli dà più noia.





