Primavera, Napoli ko con l’Inter: decide il match una rete di Fonseca

Una partita stregata contro una avversaria di assoluto livello. Il Napoli Primavera cade contro l’Inter in casa e non riesce a cambiare marcia dopo la sconfitta di una settimana fa. Nerazzurri in vantaggio già nel primo tempo con il gol di Fonseca, bravo ad approfittare di un mezzo pasticcio difensivo degli azzurrini con Idasiak e Zanoli.



Sarà il gol che deciderà la partita: la squadra di Baronio - che aveva schierato anche Ciciretti tra i titolari, suo il tiro pi pericoloso del primo tempo - prova ad invertire il trend a cavallo tra primo e secondo tempo, ma Vrakas e Palmieri non arrivano mai all’appuntamento vincente. Anzi, è l’Inter che più volte sfiora il raddoppio: Esposito e Gianelli mettono in apprensione Idasiak, poi nel finale è proprio l’estremo difensore degli azzurri che evita una sconfitta più larga sul tiro di Schirò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA