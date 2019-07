Napoli, scontro Mertens-Tonelli e il difensore esce infortunato

Brutto scontro di gioco durante l'allenamento del mattino sul campo di Carciato, a Dimaro, che ospita il Napoli in ritiro. Nella sgambata abituale degli azzurri, sotto gli occhi attenti di Carlo Ancelotti, Dries Mertens ha colpito involontariamente Lorenzo Tonelli, difensore tornato in azzurro dopo il prestito alla Sampdoria nell'ultima stagione.



Il centrale azzurro, presente a Dimaro anche per l'assenza di Kalidou Koulibaly e in attesa di nuova destinazione, si è seduto sul terreno di gioco che ha poi dovuto lasciare vistosamente preoccupato per il colpo ricevuto al piede detro.

