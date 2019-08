Anche il Napoli scrive a Gimondi: «Tristi per la sua scomparsa»

È scomparso per un malore improvviso a 77 anni Felice Gimondi, ex campione che aveva saputo scrivere alcune delle pagine più belle del ciclismo italiano. Al ciclista scomparso anche il Napoli di Aurelio De LAurentiis ha voluto dedicare un pensiero nelle ultime ore.



«Tristi per la scomparsa di Felice Gimondi» si legge dall'account Twitter ufficiale del club azzurro.



Tristi per la scomparsa di Felice Gimondi — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 16, 2019

