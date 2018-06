Napoli, la Scugnizzeria cerca casa: blitz di De Laurentiis al Kennedy

Giornata di sopralluoghi in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis in persona, infatti, è stato avvistato presso la struttura dei campi Kennedy ai Camaldoli. La visita non è stata certo di cortesia perché il patron azzurro sta prendendo in considerazione l'ipotesi di far tornare a giocare lì le squadre del settore giovanile visti i problemi con il Comune di Sant'Antimo. Il Napoli ha lasciato cinque anni fa le strutture del Kennedy, ma alla luce dei problemi maturati nelle ultime settimane, De Laurentiis è alla ricerca di una soluzione alternativa. Nella giornata di ieri è stato avvistato insieme al figlio Edo e i due stanno valutando insieme l'ipotesi di cambiare nuovamente la casa del settore giovanile del Napoli

