Napoli, che bel regalo da Siviglia: sarà seconda fascia in Champions

La qualificazione matematica in Champions League è arrivata già da qualche settimana, ormai, ma da ieri il Napoli di Carlo Ancelotti è anche certo della fascia che occuperà in estate. Il prossimo 29 agosto a Montecarlo, quando prenderanno vita i gironi del torneo 2019-20, gli azzurri si ritroveranno in seconda fascia, evitando così top club importanti in giro per l'Europa come Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund o Porto.



La notizia è arrivata ieri sera direttamente dalla Spagna. Il Napoli, infatti, avrebbe potuto perdere la seconda fascia a causa di diverse condizioni, ma una di queste è venuta a mancare dopo l'ultimo turno di Liga: il Siviglia, infatti, che avrebbe potuto scalzare proprio gli azzurri nella speciale classifica, non è riuscito a qualificarsi alla Champions, chiudendo al sesto posto in classifica e lasciando il posto al Valencia quarto.



Una notizia importante per il club di aurelio De Laurentiis, che lascia ben sperare ma che di certo non elimina affatto tutti i pericoli che possono arrivare dall'urna di Montecarlo. anche un anno fa, infatti, gli azzurri riuscirono a trovare la seconda fascia europea, pescando però una delle più agguerrite squadre in prima fascia come il Paris Saint Germain e la più forte formazione presente in terza fascia, quel Liverpool che era stato già finalista Champions e che tra pochi giorni si giocherà ancora una volta il trofeo più importante d'Europa.

