La seconda giovinezza di Albiol: alla soglia dei 33 torna in Nazionale

di Delia Paciello

Non è mai troppo tardi, ora lo sa anche Albiol. Proprio quando era ormai convinto che la sua Spagna si fosse dimenticata di lui, arriva a sorpresa la convocazione: il nuovo ct, Luis Enrique, ha infatti deciso di puntare sulla maturità di Raul negli impegni di Nations League contro Inghilterra e Croazia. Una sorpresa certamente ben gradita per il centrale difensivo del Napoli che tra pochi giorni compirà 33 anni: una seconda giovinezza per lui, una nuova opportunità di dimostrare in patria.



Tre anni di assenza in cui però si è dato un gran da fare con la maglia del club: non a caso in estate la dirigenza azzurra ha deciso di blindarlo fino al 2021 togliendo anche la pericolosa clausola da 6 milioni di euro che tanto ha fatto gola al Villareal. Alla fine Ancelotti ha deciso di puntare ancora su di lui, e a catena la fiducia è arrivata anche dall’ex allenatore del Barcellona.



Tante novità nella sua nazionale, c'è anche Suso fra i convocati preferito a Callejon, ancora una volta rimasto a casa. Niente da fare infatti per l’esterno d’attacco: punto fermo del Napoli, non risalta agli occhi del ct spagnolo. Questa volta resta a casa anche Pepe Reina, che non riceve alcun regalo da Luis Enrique nel giorno del suo compleanno: proprio oggi infatti il neo rossonero compie 36 anni, caso vuole nello stesso giorno del suo erede in azzurro. Ospina infatti ha appena soffiato 30 candeline sulla torta a Castel Volturno ed è pronto ad essere il nuovo leader fra i pali del Napoli approfittando dell’assenza di Meret.



Ma dopo il match con la Sampdoria il centro sportivo sembra destinato a svuotarsi: Mancini è pronto a chiamare a sé Insigne, punto fermo della nuova Italia. E non sarà il solo: tanti gli azzurri che partiranno per le rispettive nazionali, mentre Callejon continuerà ad allenarsi con Ancelotti accanto ai compagni infortunati che scalpitano per il recupero.

