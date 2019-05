Napoli, secondo posto senza botti: «Siamo stanchi, vogliamo un trofeo»

di Delia Paciello

Ne sono volate tante di parolacce a Napoli durante la partita col Cagliari, ma in fin dei conti gli azzurri sono matematicamente al secondo posto dopo il sudato 2 a 1 al San Paolo. Eppure nessuno festeggia. In questa strana stagione gli unici botti sparati in città si ricordano al momento dell’uscita della Juve dalla Champions. Poi silenzio, anzi qualche sbuffo e tanti borbottii. Sarà che il secondo posto era dato quasi per scontato dai tifosi dopo l’annata in cui si era sfiorato il miracolo, e tanti avevano quasi scambiato Ancelotti per Padre Pio.



«Il Napoli ha gli stessi stimoli che ho io quando devo pagare una multa», ironizza l’attore e regista Francesco Albanese. Un parere condiviso da molti, tanto che diventa un vero e proprio punto di discussione sui social: «Non abbiamo mai visto un Napoli così spento, Sarri non lo avrebbe permesso», «Questa è la mentalità da allenatore di esperienza che ha portato Ancelotti?», «C’è qualcosa che non va», «Questo Napoli è calato quando potevamo lottare in Europa League», si legge fra i commenti.Ma la squadra ha reagito dopo il gol dell’ex Pavoletti, che ha svegliato una partita fino ad allora con zero tiri nello specchio della porta. E ci ha pensato Mertens a regalare il pareggio con un colpo di testa: «Koulibaly l’avrebbe presa col ginocchio, ma è tornato il nostro Ciro a fare gol». Una rete importante che lo porta a scavalcare un certo Maradona per realizzazioni in maglia azzurra: «Anche tu hai fatto la storia del Napoli», «Tu e k2 siete gli unici a giocare con il cuore», scrivono i tifosi. E così Dries ha un doppio motivo per festeggiare: 32 candeline sulla torta, 82 gol col Napoli.Ma a chiedere riscatto è anche il neo capitano, particolarmente bersagliato negli ultimi tempi. E dopo il rigore concesso dal Var durante il recupero che ha dato adito a non poche polemiche, Insigne ha voluto prendere in mano la situazione e tirare dal dischetto, diventando così lui l’autore del gol della vittoria dopo ben 55 giorni di astinenza. Così anche i tifosi festeggiano sul suo profilo social: «Grande Lorenzo, abbiamo sempre creduto in te», «Sempre con noi». Mentre resta ancora qualche critica: «È un bambino viziato, non è in grado di essere il capitano», «Hai segnato perché il portiere si è buttato prima, non sei in grado di tirare i rigori».Ma in fin dei conti, nonostante un legno che agli azzurri a quanto pare non manca quasi mai, tutto è bene quel che finisce bene: i 3 punti sono serviti per mettere definitivamente al sicuro la posizione in classifica con tre giornate di anticipo. E oggi ad entrambe le squadre di De Laurentiis è stato concesso un rigore nel recupero: un caso fortuito ma anche fortunato forse, finalmente anche in casa Napoli dopo la partita giocata dal Bari in Calabria ormai salito in serie C. Eppure fra le tante contestazioni al presidente, bisogna anche dire che non ha mancato gli obbiettivi: dal Napoli forse però qualcuno si aspettava un trofeo che manca da troppo. E con uno stadio deserto come rare volte si è visto, complice fra le tante cose anche il mal tempo e i biglietti a 30 euro, l’aria diventa pesante nonostante la squadra si sia confermata la seconda potenza del campionato. Tanti i tifosi che non si dicono soddisfatti. Ma in Serie A mancano ancora tre partite da giocare, e i napoletani non vogliono vedere una squadra spenta nonostante non ci siano altri obbiettivi da raggiungere: si può però arrivare a 81 punti, che non sarebbe un risultato così male per il primo anno di re Carlo.

