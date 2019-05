Napoli nel segno di Gaetano: 3-0 al Sassuolo e salvezza vicina

Due gol ed un assist. Per Gianluca Gaetano questa annata positiva sembra non finire mai, il gioiello della Primavera del Napoli ha ancora una volta acceso la luce tra i pari età del campionato di categoria decidendo la sfida più importante dell'anno. Grazie anche a lui la squadra di Baronio batte con un tondo 3-0 il Sassuolo, allontana la zona pericolosa della classifica ed ora è ad un passo da quella salvezza che era il primo obiettivo stagionale.



Comincia tutto nel primo tempo: il Napoli parte fortissimo davanti al proprio pubblico, consapevole che una vittoria potrebbe essere decisiva per l'andamento finale del campionato. Al 25° azzurri già avanti: Manzi colpisce su cross di Gaetano e porta avanti i suoi. Ma la squadra di Baronio è brava a non mollare la presa e a spingere nonostante il vantaggio già acquisito.



Un attimo prima dell'intervallo il numero 10 degli azzurrini sigla il raddoppio, poi è bellissima l'azione con cui porta i suoi al tris al minuto 18 della ripresa: Gaetano arriva a 16 gol in campionato, 21 nell'intera annata. In avvio di secondo tempo il Sassuolo potrebbe anche riaprirla, ma Idasiak nega la gioia del gol a Kolaj parando anche un rigore. Applausi a Frattamaggiore per tutti gli azzurri che chiudono il match salendo a quota 35 punti in classifica. Il Napoli, nell'attesa che tutto il turno si completi, si porta a +9 dal terzultimo posto, con tre partite ancora da giocare prima di chiudere la stagione.



