Napoli nel segno di Hamsik: titolo d'inverno per la quinta volta

di Gennaro Arpaia

Per la quinta volta nella sua storia, il Napoli è campione d’inverno. Gli azzurri di Sarri hanno vinto anche a Crotone, un successo di misura frutto del gol numero 117 del protagonista di serata Marek Hamsik, e mantengono la vetta solitaria della classifica al giro di boa della stagione 2017-18. Esattamente come capitato due anni fa quando, sempre con Sarri in panchina, fu proprio il Napoli a prendersi il primato a metà campionato.



Oltre ad oggi, gli azzurri sono arrivati davanti a tutti al termine del girone d'andata anche nella stagione 86-'87, quella dello storico primo scudetto, nella successiva stagione 87-'88, quando la squadra allora allenata da Ottavio Bianchi arrivò seconda dietro il Milan a fine campionato e nell’anno ’89-’90 che regalò alla città il secondo trionfo nazionale. Oltre al 2015-16, ovviamente, quando Higuain e compagni seppero stupire tutti per poi chiudere alle spalle della Juventus al termine del torneo.

