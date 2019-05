Napoli, senti Grimaldo: «Sono pronto ad ascoltare tutte le proposte»

Esce allo scoperto Alejandro Grimaldo, il terzino spagnolo che tanto piace anche al Napoli di Carlo Ancelotti. In un'intervista a Radio Marca, il laterale del Benfica ha parlato del prossimo mercato estivo che lo vedrebbe tra i protagonisti. «Al momento l'unica cosa a cui penso è poter riposare un poco dopo una lunga stagione. Non so quello che succederà. Ho un contratto con il Benfica da far valere, qui sono contento, ma sono sempre disposto ad ascoltare nuove proposte. Vediamo cosa succederà».



Sul calciatore di 23 anni, formatosi nelle giovanili del Barcellona che ha ancora una percentuale di guadagno sulla sua eventuale vendita, ci sono diversi club europei. Il Napoli, di certo, ma anche l'Atletico di Madrid così come il Borussia Dortmund. Il Benfica non ha mai chiuso alla eventualità della vendita, ma chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo andare.

