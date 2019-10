Napoli, senti Ibra: «Io come Diego E il San Paolo pieno ogni domenica»

«Il contratto scade a dicembre, valuterò con calma con la mia famiglia. Per continuare devo trovare un qualcosa di particolare che possa tener vivo il fuoco che ho dentro». Zlatan Ibrahimovic non è mai banale, non lo sono le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport che tendono ancora una volta una mano al Napoli. «L'Italia è la mia seconda casa. Se tornassi vorrei puntare allo Scudetto».



Lo stesso obiettivo degli azzurri allenati da una sua vecchia conoscenza come Carlo Ancelotti. «È un grande allenatore», ha detto lo svedese. «Ho apprezzato l'ultimo documentario su Maradona, nessuno è come lui. Vedendo l'amore di quella città mi verrebbe quasi voglia di provare un'esperienza al Napoli: sarebbe fantastico replicare ciò che fece Diego. Non sto dicendo che diventerò azzurro, la decisione dipenderà da vari aspetti, ma è una piazza che crea entusiasmo, con me il San Paolo sarebbe piano ogni domenica».

