Napoli, Luperto e la fiducia del club «Col Verona dobbiamo vincere»

«Dobbiamo ritrovare il nostro gioco perchè ultimamente non stiamo facendo prestazioni alla nostra altezza». Sebastiano Luperto sprona il Napoli e lo fa direttamente dai microfoni di Sky Sport. «Dobbiamo essere più pericolosi e creare più poccasioni da gol. Contro il Verona dobbiamo vincere a tutti i costi, bisogna per forza fare bene e vincere questa partita», ha detto il difensore azzurro.



«Dobbiamo ritrovare i giusti equilibri, bisogna subire meno gol possibili e segnarne di più. Siamo riusciti a migliorare in fase difensiva ma dobbiamo farlo anche in attacco, ora». Pronto per lui il rinnovo. «Sento la fiducia della società. Spero di ripagarla in campo, do sempre il massimo. Koulibaly è uno dei più forti al mondo, sto imparando tanto. Mi piace rubare tutti i piccoli dettagli ad un difensore come lui», ha continuato. «Devo lavorare tanto però mi piace il suo strapotere fisico nel recuperare palla. A Manolas ruberei la grinta. Maksimovic tatticamente ha delle belle giocate palla al piede».

© RIPRODUZIONE RISERVATA