Protagonista del match contro il Liverpool con il gol che ha sbloccato la partita, Dries Mertens si è preso ancora una volta la scena in casa Napoli. «Avevamo una partita importante, abbiamo dato tutto quello che avevamo. Tre punti guadagnati in questo modo fanno bene a tutti, ma ora dobbiamo continuare così: questa vittoria non vale niente se non continuiamo anche nelle altre partite».



«Ci sono anche altre squadre forti, dobbiamo fare bene come lo scorso anno», ha continuato il belga ai microfoni di Sky Sport. «Stavolta non c’è il Psg, lo sappiamo, ma il Salisburgo ha vinto 6-2 stasera e non è da meno».



