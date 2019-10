Napoli, senti Ottavio Bianchi: «La pressione pesa tanto»

di Bruno Majorano

Il suo Napoli ha vinto il primo scudetto della storia azzurra. E per arrivare a conquistare quel titolo ha dovuto navigare anche in mari tutt'altro che sereni. Ottavio Bianchi è stato un allenatore capace di tenere sempre a vista la costa senza rischiare mai di farsi portare a largo dalle maree, soprattutto da quelle umorali di una piazza che vive di alti e bassi.



Che momento sta vivendo il Napoli?

«Basta vedere la storia delle squadre come quella azzurra per capire come stanno le cose. Sono squadre non abituate a vincere e che per tanto vivono di grandi prestazioni contro squadre forti e rallentano contro le meno blasonate».



E allora cosa serve?

«Equilibrio. Ancelotti è un maestro per trovarlo in campo, ma non basta: deve trovato anche fuori. E da questo punto di vista è il miglior allenatore per gestire una situazione del genere».





