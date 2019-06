Napoli, Trippier pensa al futuro: «In ritiro parlerò con la società»

«Non so ancora cosa accadrà». Così Kieran Trippier ha risposta alla stampa che chiedeva del suo futuro. Nelle parole riportate oggi dal Mirror in Inghilterra, il terzino sembra ancora incerto su quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane.



«Adesso voglio solo tornare a casa e stare con la mia famiglia dopo una stagione lunga e complicata», ha ammesso il terzino che piace tantissimo al Napoli di Ancelotti. «Poi faremo le necessarie scelte. Ovviamente il Tottenham è stato un club perfetto per me negli ultimi anni, ma ora penso all’estate».



La prossima stagione è però già dietro la porta. «Tornerò a disposizione del club tra un mese e solo allora parlerò con la società e con l’allenatore», ha continuato Trippier. «Ho letto tutte le voci di mercato sul mio conto, ma ho dato sempre il massimo per questa maglia. Vorrei restare in Inghilterra, ma cosa posso dire ora? Vedrò cosa sceglierà la società e cosa accadrà in ritiro per poi poter decidere il mio futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA