Napoli, relax da sogno alle Maldive ma Sepe viene bocciato in inglese

Non è ancora chiaro dove giocherà il prossimo anno, ma per Luigi Sepe questo è il momento delle vacanze. Dopo una lunghissima stagione alle spalle de titolarissimo Pepe Reina, il portiere napoletano si concede in queste ore qualche giorno di relax sulle spiagge bianche delle Maldive insieme con la compagna Anna Laura.



Una vacanza pubblicizzata sui social insieme ai propri fan e con tanto di errori d’inglese (scappa un ingenuo «haven» al posto del più corretto «heaven» per indicare lo scenario paradisiaco che lo circonda, ndr). Tutto nell’attesa di capire quale sarà il proprio futuro.



Dopo due anni di panchina in azzurro con Sarri, infatti, i progetti di questo Napoli, soprattutto in porta, non sembrano passare dai guantoni di Sepe. Il suo agente è stato chiaro, cercherà la giusta continuità e quindi, nell’attesa che il Napoli possa ufficializzare il prossimo numero uno da regalare ad Ancelotti, anche il napoletano classe 1991 si guarderà intorno per un domani lontano dall’azzurro.







