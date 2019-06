Napoli, sfida al Benevento a Dimaro Definito il programma del ritiro

Manca sempre meno al ritiro ormai tradizionale del Napoli a Dimaro. In Trentino, per il secondo anno di fila, la squadra di Carlo Ancelotti preparerà la nuova stagione. Definito oggi il programma del prossimo luglio con gli azzurri che prepareranno tre amichevoli per mettere benzina nelle gambe.



«Anche questa estate è previsto un programma ricco di appuntamenti di natura sportiva ma anche di eventi ludici e spettacolari. Un "menu" ampio e vasto, curato nei particolari sia per i numerosissimi tifosi azzurri che per le famiglie, come al solito numerosissime per apprezzare le bellezze naturali della Val di Sole», si legge dal comunicato.



Il Napoli arriverà a Dimaro sabato 6 luglio e svolgerà nel pomeriggio il primo allenamento.



Per ciò che riguarda l'aspetto strettamente tecnico, saranno 3 le amichevoli che vedrenno impegnati gli azzurri, tutte sul campo di Carciato. La prima sarà contro il Benevento, sabato 13 luglio. Le altre due si giocheranno venerdì 19 luglio e mercoledì 24 luglio contro avversari da definire.



Come al solito ci sarà spazio per gli incontri tra squadra e sostenitori azzurri.



Martedì 9 luglio, Ancelotti e 2 calciatori incontreranno il pubblico nel Centro Congressi di Folgarida.



Lunedì 15 luglio, 4 giocatori azzurri saranno in Piazza Madonna della Pace di Dimaro per salutare i tifosi.



Infine, giovedì 25 luglio, presentazione della squadra sempre in Piazza Madonna della Pace di Dimaro con musica e animazione di Decibel Bellini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA