Napoli, sfida all'Arsenal sul mercato I Gunners interessati a Veretout

Considerata ormai conclusa la sua esperienza alla Fiorentina, sono queste ore caldissime per Jordan Veretout ed il suo futuro. Il centrocampista francese classe 1993 si è messo in mostra negli ultimi mesi in viola, ma cerca una nuova destinazione in vista del prossimo anno. Il Napoli, grazia anche ai rapporti privilegiati dell'agente Giuffredi con il club azzurro, è la prima squadra interessata, ma non solo.



Giuntoli dovrà vedersela anche con l'Arsenal per il centrocampista francese che, secondo quanto riportato da L'Equipe nelle ultime ore, è tra i preferiti dei Gunners e di Emery per rinforzare il centrocampo inglese ormai orfano di Ramsey. Il club inglese lo ha seguito nell'ultima stagione e potrebbe ora affondare il colpo. Pronta a scatenarsi quindi un'asta internazionale per il centrocampista ancora della Fiorentina, visto che oltre agli azzurri ed all'Arsenal ci sarebbe anche la Roma di Fonseca sul calciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA