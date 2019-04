Napoli con la testa all'Arsenal, Ghoulam assicura: «Ora sto bene»

Una gara non spettacolare, ma importante era ritrovare gol e vittoria e questo Napoli ci è riuscito anche grazie al gol di Arkadiusz Milik. «Lavoro fatto, ma adesso pensiamo solo all’Arsenal. Giovedì una partita importantissima, abbiamo bisogno del vostro sostegno» ha scritto il polacco dal suo profilo ufficiale su Instagram, una arringa ai tifosi che ora vedrà il suo compimento proprio al San Paolo, con il tutto esaurito per la sfida all’Arsenal.



Se la gara di Verona ha un protagonista indiscusso, però, è sicuramente Kalidou Koulibaly. «Vittoria e mia prima doppietta in carriera: sono contento ma già concentrato per la gara con l’Arsenal» ha scritto il centrale azzurro dopo i due gol del Bentegodi. Poi la chiamata alla battaglia. «Siamo una squadra di qualità: possiamo farcela. Io sono fiducioso» ha scritto convinto Kalidou che giovedì tornerà a svettare al centro della difesa napoletana.Una difesa in cui anche Faouzi Ghoulam vorrebbe il suo posto da titolare. «Vittoria importante per tanti motivi», ha scritto l’algerino, ieri titolare a Verona. «Io mi sento bene, in ritmo. Ora possiamo pensare all’Arsenal. Sarà dura, ma dobbiamo crederci». Di incoraggiamento anche le parole di Amin Younes, il tedesco ieri subentrato nel finale: «Vittoria importante a Verona, fiducia per giovedì. Congratulazioni Koulibaly, il nostro nuovo attaccante» ha scritto con un sorriso l’ex Ajax.

