Napoli, sfuma l'obiettivo Fornals: va al West Ham per 27 milioni

Un affare che si era materializzato in poche ore lo scorso gennaio, con Cristiano Giuntoli sulle tracce di Pablo Fornals. Il centrocampista spagnolo del Villarreal era stato seguito attentamente dal club azzurro nel mercato invernale, ma il prezzo fatto in Spagna non era piaciuto alla dirigenza napoletana che si era quindi tirata indietro in attesa dell'estate.



Ora, però, l'affare sfumerà: secondo quanto riportato da Marca, infatti, Fornals è vicinissimo al passaggio al West Ham, in Premier League, Il club inglese avrebbe pagato la clausola da 27 milioni di euro presente nel contratto che legava il centrocampista con il club del sottomarino giallo assicurandosi un prospetto di grande qualità e sicuro avvenire, visti anche i suoi 23 anni.

