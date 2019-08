Napoli show in rete: Starace dorme e Ghoulam incanta su punizione

Giornata ricca per il Napoli di Carlo Ancelotti, prima la seduta di allenamento mattutina a Castel volturno quindi la partenza verso la Francia, dove affronterà il Marsiglia domani sera in amichevole. Gli azzurri ci arrivano sereni, carichi e concentrati, quella del Velodrome sarà l'ultima gara prima del mini-tour americano tra Miami e Detroit con la doppia sfida al Barcellona.



Gli animi azzurri sono sereni, a testimoniarlo anche i vari contenuti social pubblicati in rete dagli azzurri. Il più divertente quello di Lorenzo Insigne e Kostas Manolas: i due napoletani, che hanno legato sin da subito hanno scattato una foto con il magazziniere Tommaso Starace addormentato in aereo, una foto diventata immediatamente virale tra i tifosi divertiti.



Dall'altro lato c'è chi alla sfida contro il Marsiglia chiede certezze: si tratta di Faouzi Ghoulam, l'algerino che vuole tornare ad essere protagonista dopo essere partito in panchina contro il Liverpool la scorsa settimana. In allenamento Ghoulam si è divertito con uno show su punizione poi immediatamente caricato su Instagram strappando gli applausi dei tifosi che non vedono l'ora di rivederlo al massimo anche in campo.



