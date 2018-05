Napoli sì o no? Restare per vincere, adesso mister Sarri ci pensa

di Pino Taormina

Si parlerà del destino di Mertens, Callejon, Koulibaly, di progetti e del Napoli che verrà. Se poi Maurizio Sarri metterà la firma sul contratto che Aurelio De Laurentiis ha intenzione di proporgli, nessuno può prevederlo. E forse, al momento, non lo sa neanche Sarri. Eppure, il barometro segna il tempo in miglioramento. Non bel tempo, sia chiaro. In miglioramento.



Sembra strano, ma da qualche giorno a questa parte Sarri non ha più le convinzioni che lo hanno spinto negli ultimi mesi a disdire il fitto di casa e a dare il via libera al suo agente di sondare il mercato. No, qualcosa è cambiato. Tant'è che pure la squadra non ha più l'impressione che Sarri andrà via. Ovvio, resta questa in ogni caso la probabilità maggiore, ma l'ipotesi di un dietrofront non è remota. Anzi. Sarri vuole andare all'incontro con il suo presidente non per dire vado via ma per ascoltarlo. «Tra me e il presidente c'è serenità perché non abbiamo mai litigato». Ed è vero, non c'è traccia di bisticci, anche perché i due hanno contatti davvero limitati. Si sono visti a Figline, a gennaio, e hanno iniziato a parlare del futuro; hanno avuto un altro colloquio durante l'ultima sosta di campionato e in questo caso Sarri si aspettava che il patron formalizzasse la sua offerta di rinnovo. Cosa che non è avvenuta.



Non ha creato scompiglio in Sarri l'intervista al Mattino e agli altri quotidiani di De Laurentiis: l'unica volta che ci è rimasto veramente male è stato a Madrid, non certo sabato mattina. Vuole un incontro col patron per parlare con serenità di un rinnovo che non è una formalità e che non potrà essere liquidato in pochi minuti: Sarri vuole un altro contratto perché quello attuale gli va stretto e vuol capire se De Laurentiis è disposto ad accontentarlo nelle cifre. E vuole nuovi ingaggi anche per i suoi più stretti collaboratori (Ianni, Ranzato, Losi e Nenci) che sono in scadenza questa estate. E chiederà anche di poter ampliare lo staff tecnico, con almeno un paio di innesti.



De Laurentiis e Sarri si vedranno tra il 21 e il 23 maggio e parleranno a lungo, di progetti, del ciclo chiuso ma anche di questioni più prosaiche come l'aspetto economico (l'ingaggio di Sarri è di 1,4 milioni l'anno) e la durata del contratto. Ma prima di poter dire se la firma arriverà o meno bisogna attendere. In fondo Sarri negli ultimi tempi ha preso tempo: sia perché non ha dimenticato il passato (già un anno fa si aspettava la chiamata per l'aumento dello stipendio) sia perché la sfida del campionato inglese lo affascina da sempre, e la chiamata dal Chelsea non lo ha lasciato indifferente. In queste ore il club londinese sta facendo i conti su Antonio Conte: liberarsi di lui costerebbe agli inglesi circa 20 milioni di sterline. In più ci sarebbe anche la clausola da 8 milioni da pagare. Sarri, peraltro, ha un paio di dubbi che non lo convincono a essere entusiasta dell'offerta di Abramovic.



De Laurentiis non ha dato l'impressione di essere sulle spine, tant'è che il casting per la successione è già iniziato. «Tanto sono sicuro che non se ne andrà», ha ammesso dopo avergli mosso più di una contestazione. Gli dirà: vediamo se è ancora possibile condividere un progetto comune. Un passo interlocutorio e non definitivo perché vuol prima capire cosa pensa davvero De Laurentiis del futuro del Napoli e cosa debba essere il Napoli nei prossimi anni: anni, non mesi.





