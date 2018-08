Napoli, si torna a Castel Volturno: atteso anche De Laurentiis

di Pino Taormina

Il Napoli torna a Castel Volturno. Oggi alle 17 la ripresa degli allenamenti della squadra di Ancelotti in vista della gara di esordio di sabato sera (ore 20,30) con la Lazio all'Olimpico. E molto probabilmente ci sarà Aurelio De Laurentiis a dare il benvenuto al gruppo dopo un breve periodo di vacanza alle Eolie. Anche perché il centro sportivo ha cambiato radicalmente volto in questi due mesi di incessanti lavori. Tra i tanti interventi, la realizzazione di un terzo campo in erba (gli altri due già esistente sono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO