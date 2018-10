Napoli festeggia il nuovo Ounas: «Che grande gol, fratello»

A commentare Napoli-Sassuolo per primo ci ha pensato ovviamente lui, Carlo Ancelotti, ancora protagonista del match con l'ennesima formazione e l'ennesima vittoria. «La fine di una settimana eccellente in cui la squadra ha dimostrato i risultati del duro lavoro e la sua determinazione», le parole dell'allenatore azzurro dal suo account Instagram. «Adesso ci aspetta qualche giorno di riposo per tornare più forti di prima».



Ma la gara contro i neroverdi di De Zerbi è stata soprattutto la gara di Adam Ounas, l'algerino che ha inaugurato con un gol bellissimo il suo esordio tra i titolare azzurri. «Bravi per la vittoria ottenuta, primo gol in Serie A per me. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi e l'affetto che ci dimostrate allo stadio», ha scritto Adam sui social. E a fargli i complimenti ci sono anche i compagni di squadra.«Bella vittoria, ottima prestazione», il pensiero di Koulibaly. «Sempre speciale festeggiare con i nostri tifosi: andiamo avanti tutti uniti». Col sorriso anche Kevin Malcuit, secondo gettone da titolare e seconda buona prestazione: «Bravi ragazzi, grande prestazione. E complimenti ad Ounas per il bel gol», ha scritto il biondo terzino. Felice per Ounas è anche il compagno di merende Amadou Diawara: «Contento per il tuo primo gol in Serie A, fratello mio, e altrettanto contento per la vittoria».Protagonista del match anche David Ospina. Il portiere colombiano si è preso la scena nella ripresa con parate importanti. «Felice per la partita della squadra! +3» ha scritto l'estremo difensore su Instagram. Col sorriso al San Paolo c'era persino Amin Younes, il tedesco che ha assistito alla gara dalla tribuna prima di ritrovare i compagni negli spogliatoi: «Non vedo l'ora di giocare in questo stadio», il pensiero dell'esterno ex Ajax. A fare i complimenti ad Insigne ci ha invece pensato il capitano Hamsik: «Grande golazo amico», ha scritto lo slovacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA