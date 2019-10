Napoli, il cuore di Insigne e Allan: «Siamo vicini ai bimbi dell'Africa»

Lontano dalle chiacchiere delle ultime settimane, il nome di Lorenzo Insigne arriva fino in Africa. Lì Lorenzo e il compagno di squadra Allan hanno inviato le loro maglie autografate in favore di «We Africa», una Associazione No Profit che da anni porta avanti progetti in Burkina Faso e che ha voluto anche ringraziare il capitano azzurro per il gesto.







«Stateci vicini come noi siamo vicini a voi» aveva detto Lorenzo al momento della consegna della maglia. I bambini aiutati da We Africa hanno così voluto ringraziare Insigne direttamente con un video, ripostato dallo stesso Insigne su Instagram.



