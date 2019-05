Napoli, solo 1-1 a Cagliari: tanti rimpianti per la squadra di Baronio

Un punto prezioso, in attesa che il turno possa completarsi. Il Napoli Primavera fa 1-1 a Cagliari e porta a casa un pareggio che fa sorridere a metà la squadra di Baronio. Succede tutto in un solo minuto: il Napoli, che pure era partito bene, passa in vantaggio al minuto 22 con il colpo di testa di Lovisa, splendidamente assistito da Zedadka, ma la superiorità azzurra dura pochi secondi perché è Marigosu a rimettere tutto in parità con l’azione successiva.



Entrambe le squadre se la giocano apertamente, Gaetano in area di rigore rischia il raddoppio mentre dall’altro lato è Doratiotto a spaventare il portiere napoletano Idasiak. In apertura di ripresa è ancora Zedadka il protagonista con il tiro-cross che si stampa sulla traversa, mentre i padroni di casa si fanno vedere solo con l’occasione di Marigosu poco dopo l’ora di gioco. Nell’ultima parte di match sono gli azzurrini ad alzare il ritmo: è Gaetano a fare la differenza, ma la sua punizione prima viene sfruttata male da Zedadka, poi si fa murare da Carboni quando prova il tiro in area.



Con questo pareggio conquistato in terra sarda, la squadra di Baronio sale in classifica a quota 36 punti e in attesa che si completi il resto del turno si porta a sei punti dalla zona a rischio. A 180 minuti dalla fine del campionato di categoria, gli azzurrini dicono di certo addio alla speranza Playoff ma devono ancora guardarsi le spalle per non restare coinvolti nella lotta della zona Playout.

© RIPRODUZIONE RISERVATA