Napoli, solo Rafa meglio di Carletto: seconda miglior partenza di sempre

Il pari contro la Roma del San Paolo chiude un mini-ciclo per il Napoli in questa prima parte di stagione. Le prime dieci gare dell'annata italiana sono ormai alle spalle e la squadra di Ancelotti ha affrontato praticamente tutte le big e le squadre presenti nel lato sinistro della graduatoria provvisoria di Serie A, ad eccezione della sola Inter che aspetta gli azzurri a San Siro il prossimo 26 dicembre.



Le prime dieci tornate di questo campionato non sono andate male per un Napoli quasi completamente rinnovato e a cavallo di un nuovo progetto tecnico e tattico. La squadra di Ancelotti ha messo insieme 22 punti in classifica, frutto di sette vittorie, un pari e due sconfitte tra Genova sponda Sampdoria e Torino sponda Juventus. Quella di Carletto è la seconda migliore partenza in Serie A per un neo allenatore sulla panchina azzurra dell'era De Laurentiis.



Meglio di lui aveva fatto il solo Rafa Benitez: nel 2013-14 l'allenatore spagnolo aveva messo insieme 25 punti nelle prime dieci giornate, dato che resta ad oggi un record. Sul terzo gradino dello speciale podio ci va anche Maurizio Sarri, 21 punti nelle prime dieci uscite con il Napoli della stagione 2015-16, mentre si assesta al quarto posto il Napoli di Walter Mazzarri con 20 punti.Poco più indietro resta Edy Reja, con 14 punti, mentre fanalino di coda è ovviamente Roberto Donadoni. L'ex Ct della nazionale aveva raccolto solo otto punti nelle prime dieci gare in panchina con gli azzurri nel finale della stagione 2008-09, annata in cui aveva sostituito in corsa proprio Reja.

