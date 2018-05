Napoli, solo 5 azzurri ai mondiali: anche Maksimovic resterà a casa

di Gennaro Arpaia

La lista è ormai definitiva. Gli azzurri presenti al prossimo Mondiale in Russia, pronto ad alzare il sipario tra poco più di due settimane, saranno «solo» cinque. Questo quanto si evince dalle liste (ormai quasi tutte già definitive ndr) presentate negli ultimi giorni dai selezionatori di mezzo mondo. I primi ad essere sicuri del proprio posto sono stati i polacchi Arek Milik e Piotr Zielinski. I due polacchi azzurri sono punti fissi della nazionale biancorossa, insostituibili armi per il Ct polacco Nawalka, e si candidano ad essere protagonisti del torneo in Russia.



«Sognavo di poter portare il Senegal ad un Mondiale, ora sono alle porte del sogno». Kalidou Koulibaly non riesce a togliersi il sorriso stampato sul volto. Il centrale azzurro, dopo la grande stagione in maglia Napoli, non ne vuole sapere di fermarsi ed ora sa di potersi far apprezzare anche agli occhi del mondo. Il Senegal mancava ad un Mondiale dal 2002, quando Koulibaly aveva 11 anni. Sedici anni dopo, è forse il momento giusto per tornare ad assaporare l’aria di una competizione internazionale con la nuova generazione di talento senegalese, che comprende Keita, Niang, Sane oltre al difensore napoletano.



Una sorpresa, invece, sarà vedere in Russia Mario Rui. Non per le qualità del terzino arrivato a Napoli dalla Roma un anno fa, ma perché nell’ultimo ciclo dei lusitani Mario Rui ci è entrato con l’ultimo treno possibile. Prima convocazione assoluta lo scorso marzo, poi la conferma di far parte del gruppo Mondiale la scorsa settimana. Un’occasione unica per l’ex Empoli. E non potrà mancare in Russia anche Dries Mertens. Leader della macchina da gioco belga, l’attaccante azzurro vuole essere protagonista in quello che, a 31 anni ormai compiuti, potrebbe essere il suo ultimo Mondiale. Il Belgio delle belle speranze si affiderà anche a lui e alla sua verve offensiva.



Le eliminazioni, però, fanno male. Oltre a quelli che al Mondiale non ci saranno perché la propria nazionale non è riuscita a qualificarsi, come Hamsik, Insigne Chiriches o Hysaj e Ghoulam, gridano vendetta le esclusioni di calciatori come Raul Albiol o José Maria Callejon. Il difensore, nonostante una stagione super in azzurro, non è riuscito a stravolgere i piani di Lopetegui, che non l’ha mai considerato nell’ultimo biennio. Considerazione aveva invece avuto Callejon, ma rientrare nei 23 spagnoli sarebbe stata una vera impresa. L’unico a vestire la maglia della Roja sarà l’ormai ex azzurro Pepe Reina, confermato come alternativa tra i pali. Escluso dalla Croazia anche Marko Rog, su cui ha pesato tanto una stagione mai convincente e i pochi minuti in campo, così come Nikola Maksimovic, escluso dalla Serbia nonostante il prestito allo Spartak Mosca negli ultimi sei mesi.

