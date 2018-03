Napoli, soltanto 1-1 a Sassuolo: la via per lo scudetto si complica

di Marco Perillo

Il Napoli non va oltre il pari contro il Sassuolo al termine di una partita giocata al di sotto delle aspettative. I padroni di casa trovano il vantaggio nel primo tempo con Politano, l'oggetto dei desideri nel mercato di gennaio. Ci pensa Callejon a pareggiare nella ripresa, ma gli azzurri possono mangiarsi le mani per i molteplici errori sotto porta e per un gioco non fluido ed efficace come quello visto nei giorni migliori. La strada per lo scudetto adesso si complica.



RILEGGI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne



SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Rogerio; Berardi, Politano.



Le squadre si studiano. Al 4' Callejon segna di testa su assist di Mertens ma è fuorigioco. Il Var controlla e conferma. Due minuti dopo il gol se lo divora Insigne che 'spara' addosso a Consigli. Si combatte a centrocampo, ma è il Napoli a fare la partita. Al 19' buona chance per Lorenzo che scavalca la linea difensiva ma non impatta nel pallone. Al 21' però arriva la doccia fredda: palo del Sassuolo da calcio d'angolo e sulla ribattuta Politano, proprio lui, così vicino agli azzurri a gennaio, la mette in rete. Pochi minuti dopo Berardi semina il panico e va vicino al raddoppio: fermato all'ultimo secondo. Un minuto dopo Insigne ha la palla del pari e la spreca malamente solo davanti a Consigli. Al 30' Albiol si fa ammonire e salterà Napoli-Chievo. Al 35' è Callejon a sprecare al volo di sinistro. Col passare dei minuti la manovra azzurra peggiora e i padroni di casa prendono le contromisure. Incredibile quello che avviene al 39' quando Consigli compie un miracolo su Insigne lanciato a gol sicuro. Il Napoli ha troppe sbavature, non trova la quadra. Si chiude così il primo tempo.Il Napoli riprende cercando di lasciarsi alle spalle le ombre e gli errori sotto porta della prima frazione. Eppure, dopo l'ennesima punizione sulla barriera di Mertens, è il Sassuolo a rischiare di raddoppiare con Politano e Berardi dopo un errore madornale di Koulibaly. Tanti sono gli azzurri che sembrano non essere in giornata: Zielinski, Jorginho, Mertens. Al 12' ci prova Allan dalla distanza ma il risultato non si raddrizza. Anzi, è il Sassuolo ad andare ancora vicino al gol con Berardi, che per fortuna spreca. Al 19' esce Jorginho per Milik. Al 22' è il polacco a provarci di testa: alto. Sarri manda in campo anche Hamsik, fuori un deludente Mertens. Arek va vicino al gol dopo poco ma è ancora Consigli a dire di no. Ma al 35' arriva la svolta: cross in area e Callejon lesto a metterla in rete. E' il tanto sospirato pari. Entra Diawara per Allan. Sussulto poco dopo per una rovesciata di Milik che lambisce la traversa. C'è ancora speranza: 5 minuti di recupero. Ma il risultato non cambia. E il rammarico cresce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA