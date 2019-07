Napoli, sorpresa in campo a Dimaro: nuovo look tutto grigio per Callejon

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro Folgarida



Callejon diventa grigio, Tonelli si aggiunge ai biondi: un Napoii multicolor qui in ritiro a Dimaro. Nuovo look per lo spagnolo che si presenta con i capelli grigi e per il difensore che diventa biondo, stesso look sfoggiato da Gaetano che si è presentato così in ritiro e il francese Malcuit che è così da tempo.



Terzo giorno di lavoro sul campo di Carciato: possesso palla finalizzato poi al gol da realizzare in quattro porticinie agli angolo di metà campo. Poi una partitina otto contro otto (più i portieri) in un campo ristretto: occhio vigile di Ancelotti in cappellino azzurro, applauditissimo dai tifosi in tribuna

© RIPRODUZIONE RISERVATA