Napoli, sos sulla fascia sinistra: Ghoulam non sfreccia più

di Bruno Majorano

Per visualizzare rendimento e valore di Faouzi Ghoulam negli ultimi anni, si potrebbe utilizzare un sismografo. Quella linea mai continua, fatta di picchi verso l'alto e picchi verso il basso, renderebbero alla perfezione l'idea della sua situazione. Ecco, nell'estate del 2017, infatti, l'algerino era considerato uno dei migliori terzini sinistri del mondo. E a ben donde. Ghoulam era una spina nel fianco continua per qualunque difesa avversaria. Questo perché oltre a un'ottima tecnica di base e a un sinistro potente e preciso, Faouzi aggiunge un fisico possente, di quelli che per buttarlo giù ci voleva un caterpillar. Ecco, ci voleva. Perché da quella maledetta notte del 2017 - era il 2 novembre e in campo al San Paolo si affrontavano Napoli e Manchester City in Champions League - Ghoulam non è più lo stesso. Come Achille, che sembrava invincibile, ma poi è stato sconfitto da un'apparente innocua freccia nel tallone.





