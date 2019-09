Napoli, Sosa ritrova Maradona: «La 10 nel miglior club del mondo»

È stato l'ultimo a utilizzarla, in un'annata di festa che riportò il Napoli di Aurelio De Laurentiis nel calcio che conta dopo gli anni nelle serie minori. Roberto Sosa indossò la maglia numero 10, quella che a Napoli nessuno ha più indossato perché ritirata ufficialmente dal club, e festeggiò quasi con le lacrime agli occhi una promozione attesa dai tifosi quanto dai calciatori.



Ieri, ad oltre una decade da quella festa al San Paolo, l'attaccante argentino ha ritrovato il suo mito e quello di tutti i napoletani: Diego Armando Maradona, oggi allenatore del Gimnasia La Plata. «Diego, Napoli e la 10. Dove? Nel miglior club del mondo» ha scritto sui suoi social il Pampa, che per l'occasione si è fatto autografare dall'ex stella del Napoli la maglia numero 10 indossata in azzurro.



D10S #Maradona #Napoli 💙 y la camiseta número #10 . Donde ? En el mejor club del mundo #Gimnasia 🐺 pic.twitter.com/zQpkmffawj — Roberto Sosa (@robertopampa9) September 25, 2019

