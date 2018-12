Napoli-Spal live dalle 15: Ancelotti sceglie Mertens e Insigne

Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus, vengono dalla vittoria di misura ottenuta in casa del Cagliari nello scorso turno di campionato grazie alla punizione di Milik, mentre gli emiliani dal pareggio casalingo a reti bianche contro il coriaceo Chievo delle ultime settimane.



LA PARTITA IN DIRETTA



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 30 Rog, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 9 Verdi, 11 Ounas, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 34 Younes, 42 Diawara, 99 Milik. All. Ancelotti



SPAL 3-5-2

1 Gomis; 4 Cionek, 3 Djorou, 14 Bonifazi; 29 Lazzari, 28 Schiattarella, 16 Valdifiori, 19 Kurtic, 93 Fares; 43 Paloschi, 7 Antenucci.

A disposizione: 17 Poluzzi, 32 Milinkovic-Savic, 5 Simic, 8 Valoti, 10 Floccari, 23 Vicari, 24 Dickmann, 25 Everton Luiz, 27 Felipe, 33 Costa, 37 Petagna, 77 Viviani. All. Semplici.



ARBITRO: La Penna di Roma.

