Napoli, spopola la Tombola azzurra: Insigne e Higuain protagonisti

Un Natale al passo con il Napoli. Gli azzurri di Sarri non si sono fermati, in campo anche tra Natale e Capodanno, così come non si è fermato l'amore dei tifosi napoletani che seguono sempre da vicino le vicende della squadra del cuore. Per quest'anno gli azzurri sono finiti anche sulla Tombola, tradizionale gioco da tavolo natalizio che si rincorre nelle case dei napoletani tra un cenone e l'altro.



Lo sa bene Gonzalo Higuain, l'argentino che ha lasciato Napoli ormai un anno e mezzo fa per vestire la maglia della Juventus, con tutte le conseguenze del caso. Il Pipita, grazie alla bravura grafica di qualche tifoso, è tornato a farla da padrone sulle tavole imbandite e sui social prendendosi la scena al numero 71, che nella smorfia napoletana, si sa, indica tutti quegli uomini che lasciano a desiderare con i loro comportamenti, morali o materiali che siano.



Ma l'amore dei napoletani ha colpito anche Lorenzo Insigne: il bomber azzurro, già undici gol in stagione fin qui per lui, è ormai uno dei leader della squadra a disposizione di Maurizio Sarri e qualcuno ha provato anche a metterlo sui cartelloni già noti della Tombola. Insigne s'è preso la scena al numero 24, che nella precedente smorfia indicava «'E gguardie» (le guardie ndr) e che adesso si ricollega invece al numero di maglia dell'azzurro. La didascalia è ovviamente irripetibile e si rifà ad una frase ormai nota dello stesso attaccante, beccato più di una volta in coloriti battibecchi con avversari di ogni provenienza.







