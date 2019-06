Napoli, spunta Bolingoli-Mbombo: ha già conosciuto il San Paolo

Si chiama Boli Bolingoli-Mbombo e il suo nome non è nuovo ai tifosi più attenti. Nel settembre del 2015, infatti, c'era lui al San Paolo con il Bruges in una notte di Europa League: gli azzurri di Maurizio Sarri nacquero lì, con un 5-0 europeo che diede nuova linfa al progetto Napoli e fu il primo passo per il toscano in panchina.



Quattro anni più tardi e con una squadra diversa, Bolingoli-Mbombo rischia di entrare nei piani di mercato di un Napoli che ha bisogno di un esterno sinistro in difesa per sostituire il partente Mario Rui. Secondo il quotidiano Krone, proprio Bolingoli, nato a Kinshasa ma belga di nazionalità, potrebbe essere la pedina giusta. Nel 2017 si è trasferito al Rapid Vienna e nell'ultimo anno ha accumulato oltre 40 presenze - anche in Europa - collezionando anche due gol.



Secondo i media austriaci, per Bolingoli - che è anche cugino dei fratelli Lukaku - servono almeno 4 milioni di euro. Sul difensore eclettico, che può giocare anche da esterno alto a sinistra, ci sarebbero già le attenzioni di club di Premier League e del Celtic, con gli scozzesi pronti all'offerta.

