Napoli, spunta Onyekuru: ​c'è l'offerta azzurra da 16 milioni

Henry Onyekuru, questo il nome nuovo per il Napoli arrivato direttamente dal Belgio. A riportarlo il quotidiano Le Soir che specifica anche l'entità dell'offerta già arrivata all'Everton: 16 i milioni proposti dal diesse Giuntoli al club inglese per lasciar andare il nigeriano classe 1997, un elemento sicuramente promettente e su cui ci sono gli occhi anche di altri club in giro per l'Europa.



Onyekuru ha giocato l'ultima stagione in Turchia, in prestito nel Galatasaray, giocando 44 partite e segnando anche 16 gol. Un bottino niente male per lui, che può giocare dietro le punte, da attaccante esterno su entrambi i lati e, eventualmente, anche da prima punta. La duttilità che tanto piace al Napoli e ad Ancelotti.

