San Paolo, De Laurentiis avverte: «Voglio lo stadio per cento anni»

di Luigi Roano

La gestione del San Paolo e il rapporto con la società di patron Aurelio De Laurentiis passa al Consiglio comunale per volontà unanime dell'Assemblea cittadina. Una volontà chiara che conduce diritto a chiudere una querelle che dura da tre anni. «Il Comune non può essere nemico del Calcio Napoli e viceversa, bisogna trovare un accordo» dice il presidente della commissione sport Carmine Sgambati. E non è un caso dunque che il Consiglio si sia espresso all'unanimità. Dall'altra parte, patron Aurelio De Laurentiis ha formalizzato con una Pec la sua volontà di arrivare alla firma di un accordo - complesso per le pendenze di tre anni non risolte tra le parti - ma anche quella di volere una gestione lunga dell'impianto: il presidente della SSC Napoli ha parlato di una convenzione di 100 anni, un secolo. Le bozze che circolavano ieri in Consiglio comunale riflettevano invece grande prudenza, l'Amministrazione si limita a ipotizzare una convenzione di 5 anni a partire dalla prossima stagione agonistica. Non proprio un dettaglio.



L'unica cosa certa è che essendo lo stadio oggetto di massicci lavori in vista delle Universiadi di luglio 2019, tutto quello che si può fare in queste settimane è chiudere l'annoso contenzioso che va dal 2015 a oggi. Vale a dire che si deve trovate un doppio accordo dove ballano molti milioni. E nelle bozze effettivamente è rilevata «la necessità del riconoscimento delle spese sostenute dalla SSC Napoli come ad esempio la manutenzione del terreno di gioco». Ma non solo, perché De Laurentiis ritiene che dal Comune deve incassare almeno altri 4,3 milioni per altri lavori svolti nella struttura come l'installazione dei tornelli. Il Comune da parte sua sarebbe pronto a decurtare queste somme dai canoni che la Società dovrebbe versare ancora nelle casse di Palazzo San Giacomo. Chiusa questa partita si potrebbe aprire quella altrettanto importante della convenzione e dunque di una gestione lunga e molto più articolata della struttura di Fuorigrotta.



