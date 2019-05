Stadio San Paolo, la pista per l'atletica diventa azzurra

di Gianluca Agata

Sarà azzurra e altamente performante la pista d'atletica leggera dello stadio San Paolo, costata un milione e 200mila euro ed i cui lavori sono già a buon punto. Rigorosamente rispettato il protocollo della Iaaf (Federazione internazionale atletica leggera), per l'anello e le pedane sono stati utilizzati rotoli prefabbricati in gomma di colore azzurro e grigio, in perfetta sintonia con i colori della gradinata così da rendere particolarmente gradevole anche l'abbinamento cromatico. Pista performante, dunque, a livello delle più importanti al mondo. La stessa dello stadio che ospiterà i Giochi olimpici di Tokyo 2020.



