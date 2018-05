Staff di Ancelotti a Castel Volturno con ADL: «Ecco a voi il restyling»

Una parte dello staff di Carlo Ancelotti ha visitato oggi il Centro tecnico del Napoli a Castel Volturno, accompagnati dal presidente Aurelio De Laurentiis che ha illustrato il restyling in corso.



Il lavoro più importante riguarda il sistema di irrigazione che era fatto con acqua parzialmente salata (il mare è vicino) e quindi tendeva a seccare l'erba, mentre con i lavori in corso ci saranno serbatoi di acqua dolce che garantiranno un perfetto manto erboso sui tre campi di allenamento.



Il Napoli è in attesa delle autorizzazioni per cominciare la costruzione di una piscina mentre nell'albergo adiacente al centro tecnico verranno ristrutturate le 30 stanze che di solito vengono usate dai calciatori durante i ritiri. Una prima visita su cui sarà fatta relazione ad Ancelotti che farà il suo ingresso ufficiale a Castel Volturno per il raduno del 9 luglio. De Laurentiis ha assicurato che seguirà in prima persona i lavori per garantire un centro tecnico di alto livello per la prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA