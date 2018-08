Napoli, stasera il Dortmund A San Gallo è arrivato Malcuit

di Roberto Ventre

Inviato a San Gallo



Azzurri in campo per l'allenamento questa mattina nel'impianto attiguo al Kybunapark dove stasera si giocherà la seconda amichevole internazionale del Napoli contro il Borussia Dortmund dopo il crollo per 5-0 contro il Liverpool. Zielniski suona la carica su Facebook. "Ci alleniamo per essere in forma: oggi un altro test contro un avversario difficile", ha scritto il centrocampista polacco che non sarà ancora disponibile.



Sta proseguendo con il lavoro differenziato dopo l'infortunio alla caviglia e confida di poter giocare qualche minuto sabato contro il Wolfsburg o comunque di tornare disponibile per l'esordio di campionato di sabato 18 agosto contro la Lazio all'Olimpico.



Ieri sera nell'albergo qui a San Gallo è arrivato Malcuit, il difensore francese che il Napoli ha acquistato dal Lilla per 12 milioni. Ancelotti avrà un terzino in più in attesa poi del resposnso definitivo di giovedì sulla data di rientro di Ghoulam. Un altro terzino Luperto è in uscita, andrà all'Empoli.



Stasera secondo test per gli azzurri, Mertens ha cominciato la preparazione ma seguirà la partita a bordocampo. Qualche minuto lo giocherà sabato contro il Wolfsburg. Previsti un paio di cambi, il tecnico azzurro stamattina prenderà le ultime decisioni e comunque farà ruotare tutti.

