Napoli-Stella Rossa di Belgrado, l'unico precedente finì in rissa

Finì con una rissa in campo l'unico precedente tra il Napoli ed i serbi della Stella Rossa che nel 1966, come testimoniano le foto dell'Archivio Carbone, si incrociarono in una doppia sfida per Mitropa Cup. Il Napoli vinse 2 a 1 senza riuscire a rimontare lo 0-2 dell'andata ed a farne le spese, in uno stadio San Paolo poco illuminato, fu la maglietta di Josè Altafini protagonista di un corpo a corpo con un avversario. Nelle immagini anche un inedito Omar Sivori che, a dispetto di una nota irascibilità, fa da paciere trattenendo il numero 17 avversario. Nelle foto, oltre ai gol e le consuete contestazioni all'indirizzo della terna arbitrale si immortala, sistemata su una tavoletta come un cimelio, anche la numero 9 di Altafini con i chiari segni della 'battaglia'.

