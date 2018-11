Il Napoli nell'inferno di Anfield: ecco perché l'impresa è possibile

di ​Francesco De Luca

Primo nel girone, davanti a Psg e Liverpool, ma non ancora sicuro della qualificazione anche dopo il 3-1 sulla Stella Rossa. Che brivido, tutto si decide l’11 dicembre. È stato un emozionante botta e risposta dal San Paolo al Parco dei Principi. Hamsik a Napoli e Bernat a Parigi, poi Mertens e Neymar, quindi la rete dei Reds firmata da Milner su rigore nel recupero del primo tempo. Tutto in pochi minuti e tutto per accendere ulteriormente la sfida per l’assegnazione dei primi due posti nel “girone della morte”, il cui esito sembrava scontato a fine agosto e invece gli azzurri hanno saputo ribaltare il pronostico che li vedeva sfavoriti rispetto ai top club di Parigi e Liverpool.



Cancellate in fretta le scorie per il pareggio col Chievo, che ha profondamente deluso Ancelotti come De Laurentiis (il presidente lo ha lasciato capire alla vigilia della sfida europea evitando per carità di patria di criticare con toni forti la prestazione della squadra), il Napoli è tornato a fare il Napoli. In campo la formazione-Champions, con Maksimovic sul lato centro-destra della difesa e Fabian su quello sinistro del centrocampo, l’approccio giusto alla sfida richiesto dall’allenatore e l’effetto è stato il gol di Hamsik, il primo in questa stagione per il capitano che è stato perfetto nel ruolo disegnato per lui da Ancelotti in estate. Un significativo salto di qualità di Marek. Forse è stata un’impressione da osservatori esterni ma il primo gol del Psg - arrivato alle loro orecchie - ha condizionato gli azzurri, che hanno mostrato un eccesso di ansia e a un certo punto si sono scoperti, obbligando Ospina a una chiusura su Simic. È stato un brivido, un attimo, perché il primo tempo è stato chiuso dal raddoppio di Mertens e il secondo è stato aperto dal secondo meraviglioso colpo del belga, arrivato così a 100 reti in azzurro, un sigillo storico che conferma il saldissimo legame di Dries con il Napoli. Sarri è stato geniale due anni fa, quando spostò l’esterno al centro dell’attacco, dopo l’infortunio di Milik, e lo rese uno dei migliori realizzatori del campionato. Non c’è stato bisogno di confrontarsi con Arek, che si è riaffacciato in prima squadra dopo due anni da incubo: il Napoli si è abituato ai movimenti di Mertens, a giocare con lui e per lui.



La squadra si è ritrovata al primo bivio della stagione, quando è stata necessaria la prova di forza per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di Champions. La Stella Rossa mostra in trasferta un valore inferiore rispetto a quando gioca a Belgrado, lo confermano i risultati (e al San Paolo nella formazione base non c’era Pavkov, autore della doppietta al Liverpool), e questo ha consentito al Napoli di assicurarsi a inizio ripresa i tre punti, anche se sul 3-0 non è stato così ferreo nelle marcature e ha lasciato a Nabouhane la possibilità di segnare il gol della bandiera, quello che ha un negativo riflesso sulla corsa alla qualificazione perché influiscono le reti subite: sarebbe un’atroce beffa se pesasse oltre il dovuto questa unica leggerezza in una partita dominata, dopo 5 gare senza sconfitte. Azzurri al piccolo trotto in attesa di buone notizie da Parigi, purtroppo non arrivate.Il Psg, pur soffrendo, ha battuto il Liverpool e nell’ultimo turno giocherà sul campo della Stella Rossa, che ormai non ha nient’altro da chiedere alla Champions, mentre gli azzurri si presenteranno nell’infernale Anfield Stadium. Sono cominciati già ieri i calcoli su cosa serve per la qualificazione agli ottavi: anche la sconfitta con un minimo scarto (2-1 o 3-2, ad esempio, ma non 1-0) andrebbe bene alla squadra di Ancelotti, ma quello è un risultato che non puoi cercare e a maggiore ragione difendere. Bisognerà invece confermare di avere raggiunto una reale statura internazionale. Cinque anni fa Benitez e i suoi restarono fuori pur essendo arrivati a 12 punti e quell’eliminazione è rimasta nelle statistiche della Champions. È qualcosa che il Napoli non meriterebbe: per quanto ha fatto finora vedere ha diritto agli ottavi, raggiungendo la Juve e la Roma. L’Inter è stata vicina alla qualificazione ma è stata beffata nel finale dal Tottenham: anche i nerazzurri se la giocheranno all’ultimo atto. Riuscissero ad andare avanti 4 italiane su 4, sarebbe un bel segnale di risveglio per il nostro calcio che ha vissuto momenti di profondo sconforto e che è oggettivamente su un livello inferiore rispetto ad altri Paesi sotto il profilo strutturale ed economico. Manca l’ultimo passo, il più importante, ad Anfield. Coraggio Napoli, con campioni come Insigne, Mertens, Hamsik, Koulibaly il sogno può diventare finalmente realtà.

