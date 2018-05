Sarri e ADL aspettano il Chelsea, ma a Napoli spunta lo striscione

Uno striscione, l'ennesimo, a difesa di Maurizio Sarri. Napoli non l'ha dimenticato, vorrà continuare a non farlo, perché il toscano, che ormai è ex allenatore azzurro ed è stato sostituito da Carlo Ancelotti, resta nel cuore di tutti in città. Tifosi o meno. E così nel centro cittadino spunta l'ennesima dimostrazione d'affetto. «Tutti hai incantato, il palazzo ha tanto tremato. Sempre a difesa della città. Grazie Sarri. Identità», quanto scritto dal gruppo Anima Azzurra.



Nel frattempo, Sarri aspetta solo l'ultima mossa del Chelsea. Il toscano è pronto a sposare la causa e a trasferirsi allo Stamford Bridge per continuare l'incredibile favola partita da Empoli solo qualche anno fa. Dopo i saluti a Conte, la squadra di Abramovich confermerà al Napoli la volontà di portare il toscano a Londra e si troverà la migliore soluzione per i saluti finali tra De Laurentiis e lo stesso Sarri.







